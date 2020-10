Chissà se avrà davvero dormito «sereno» come aveva detto, Matteo Salvini . Intanto, prima dell'importante appuntamento giudiziario, ha fatto colazione al grand hotel Baia verde . Un luogo scelto, forse, anche per il colore che ha nel nome. A bere il caffè davanti al lungomare tra Catania e Aci Castello insieme a lui c'erano anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni . In un primo momento, l'incontro tra i tre big era previsto nella centralissima piazza Duomo, poi spostato per motivi di sicurezza .

Chissà se avrà davvero dormito «sereno» come aveva detto, Matteo Salvini. Intanto, prima dell'importante appuntamento giudiziario, ha fatto colazione al grand hotel Baia verde. Un luogo scelto, forse, anche per il colore che ha nel nome. A bere il caffè davanti al lungomare tra Catania e Aci Castello insieme a lui c'erano anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. In un primo momento, l'incontro tra i tre big era previsto nella centralissima piazza Duomo, poi spostato per motivi di sicurezza.

Gli stessi che ci sarebbero dietro il grande dispiegamento di forze che questa mattina blinda tutta piazza Giovanni Verga. E che ha paralizzato tutta la zona circostante con la chiusura al traffico di vie e piazze. In tribunale, l'udienza preliminare nell'aula Serafino Famà è iniziata puntuale, intorno alle 10. Salvini è entrato nel palazzo di giustizia circa tre quarti d'ora prima, accompagnato dalla sua avvocata Giulia Bongiorno. L'ex ministro dell'Interno rischia fino a un massimo di 15 anni per sequestro di persona nei confronti dei 131 migranti che nel luglio del 2019 rimasero bloccati a bordo della nave militare italiana Gregoretti, prima di potere sbarcare.

«Non ci sarà proprio un processo», aveva detto ieri Salvini durante la sua intervista-comizio negando anche l'ipotesi di una eventuale richiesta di giudizio abbreviato. E chissà se anche in tribunale avrà portato il rosario che ieri ha ammesso di avere «in tasca, ma lo tengo per me». Intanto, al palazzo di giustizia è arrivato anche il senatore Ignazio La Russa, accompagnato dall'avvocato Dario Fina. «Ho molta fiducia nella magistratura - ha detto - Credo che questa vicenda finirà bene». Per saperlo non dovrebbe volerci ormai molto.

L'udienza davanti al gup Nunzio Sarpietro si è conclusa quando mancano ancora pochi minuti alle 11. La procura di Catania ha richiesto di nuovo l'archiviazione, come aveva fatto nella prima fase del procedimento. In aula l'accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Bonomo. Intanto Salvini non fa sentire la propria mancanza sui social nemmeno in questi momenti di attesa, mentre il gup si è ritirato in camera di consiglio. Sul suo profilo Twitter c'è un post in cui ringrazia «chi sta twittando #iostoconSalvini, siete tantissimi e mi date grande forza» e un altro in cui rasserena chi lo sta già aspettando al porto: «Più tardi arrivo anch’io».

Intanto in piazza Trento, a pochi metri dal tribunale, si sono radunati i manifestanti della rete regionale Mai con Salvini. Un corteo composto e lento che, intorno a mezzogiorno arriva davanti alle transenne di piazza Verga. «Odio e discriminazione fuori dalla Sicilia», «Lega Salvini e lasciato legato», «Abbiamo già la sentenza: Salvini merda». Sono alcuni degli slogan dei manifestanti che, lungo tutta la strada, hanno anche spinto un carrello - di quelli dei supermercati che si usano per fare la spesa - pieno di rotoli di carta igienica su cui era stampata la faccia del leader della Lega.

Dopo il responso del giudice, in mattinata è previsto un comizio di Salvini a piazzale Borsellino, all'interno del porto. Il programma della tre giorni prevede poi alle 11 poi una convention di Forza Italia all'hotel Nettuno con Antonio Tajani, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e l'ex ministra siracusana Stefania Prestigiacomo.