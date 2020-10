Un incidente mortale si è verificato questa mattina poco prima delle 7 lungo la strada statale Catania-Gela, nel territorio di Ramacca. A perdere la vita è stata una guardia giurata di 55 anni che viaggiava a bordo di una Renault Clio.

Stando a una prima ricostruzione fatta dei carabinieri di Palagonia, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto che è poi finita su un canale di scolo che costeggia la carreggiata. L'impatto è avvenuto a circa 500 metri dallo svincolo per Ramacca.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito nella zona. Sul posto, oltre ai militari e al personale dell'Anas, sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed è stato necessario pure l'intervento dei vigili del fuoco. Giunti sul luogo dell'incidente, i pompieri hanno trovato il ferito fuori dall'abitacolo e hanno messo in sicurezza il mezzo.

Le condizioni del 55enne sono apparsa subito gravi, tanto che è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Inutili i tentativi di rianimarlo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro e il magistrato di turno non ha ancora deciso se restituire la salma ai familiari oppure sequestrarla per ulteriori accertamenti.