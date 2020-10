Due cercatori di funghi dispersi a Monte Gervasi, nel territorio di Nicolosi. È questa la segnalazione arrivata nella tarda serata di ieri ai finanzieri del soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf). Arrivati sul posto e acquisite ulteriori informazioni dai parenti, le fiamme gialle hanno cominciato le ricerche.

Dopo circa un’ora e le difficoltà dovute al buio, i due uomini sono stati individuati in mezzo al bosco. Stanchi e spaventati ma in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati all'auto, dove li attendevano i familiari.

«In questo periodo, particolarmente florido per la raccolta dei funghi, sono numerose le persone che si avventurano per tale motivo sull'Etna - sottolineano dalla guardia di finanza di Catania - si raccomanda di adottare le specifiche precauzioni da osservare in montagna compreso l’accompagnarsi con persone esperte e che conoscano il territorio».