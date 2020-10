Associazione per delinquere di tipo mafioso e attività di commercio, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Sono questi i reati per cui i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla quinta sezione penale del tribunale etneo, hanno arrestato sei persone .

Associazione per delinquere di tipo mafioso e attività di commercio, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono questi i reati per cui i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla quinta sezione penale del tribunale etneo, hanno arrestato sei persone.

Tutti erano già stati coinvolti, lo scorso gennaio, nell’operazione antimafia denominata Over trade nei confronti di 38 persone, appartenenti al gruppo di Mascalucia articolazione locale della famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano. Il gip di Catania in un primo momento non aveva contestato ai sei arrestati i capi d’imputazione oggetto di questa ordinanza cautelare.

I sei arrestati:

1. Antonino Sebastiano Battaglia (classe 1993), già detenuto nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania;

2. Salvatore Castorina (classe 1983), già detenuto nella casa circondariale di Trapani;

3. Sebastiano Lombardo (classe 1989), adesso nel carcere di piazza Lanza a Catania;

4. Rosario Miraglia (classe 1985), adesso nel carcere di piazza Lanza a Catania;

5. Michele Angelo Fichera (classe 1966), adesso nel carcere di piazza Lanza a Catania;

6. Rosario Zagame (classe 1972), già detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo.