I carabinieri della stazione di Mineo hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne e un 29enne del posto, poiché ritenuti responsabili di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti in via Francesco Crispi dopo la richiesta d'aiuto di una donna di 34 anni.