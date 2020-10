Chiusi i seggi, anche nei sette Comuni al voto in provincia di Catania è in corso lo spoglio: Bronte, Mascali, Milo, Pedara, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni.

Pino Firrarello a Bronte, Luigi Messina a Mascali sono i sindaci azzurri della provincia di Catania. A San Giovanni La Punta si riconferma il primo cittadino uscente Antonino Bellia e a San Pietro Clarenza è stato eletto sindaco Enzo Santonocito. A Milo il primo cittadino è Alfio Cosentino. Battute finale a Pedara per Alfio Cristaudo che è in netto vantaggio sia sul primo cittadino uscente Antonio Fallica che su Nuccio Tropi, già consigliere comunale del Movimento 5 stelle.

Tra i Comuni interessati dalla tornata elettorale avrebbe dovuto esserci anche Tremestieri Etneo. Qui, però, due giorni prima del voto è arrivata la sospensione da parte della Regione dopo un'indagine dei carabinieri da cui sarebbe emersa «la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati». L'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali è stato rimandata al 29 e 30 novembre.

In provincia il dato sull'affluenza si è fermato al 61,15 per cento. Il Comune con il dato più alto è Milo con il 75,67 per cento, la maglia nera va invece a Pedara con 56,01. A Bronte si è recato alle urne il 62,08 per cento degli aventi diritto al voto, a Mascali il 58,11 per cento, a San Giovanni La Punta il 63,81 per cento, a San Pietro Clarenza il 57,82 per cento e a Trecastagni i 65,30 per cento.