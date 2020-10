Beni per un valore di circa 270mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania a Giovanni Pappalardo , 46 anni, e ai suoi familiari, tutti residenti a Palagonia . I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro patrimoniale in ambito antimafia emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale etneo.

Beni per un valore di circa 270mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania a Giovanni Pappalardo, 46 anni, e ai suoi familiari, tutti residenti a Palagonia. I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro patrimoniale in ambito antimafia emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale etneo.

I sigilli sono scattati per terreni, disponibilità finanziarie e una villa di 160 metri quadrati. Le indagini, condotte dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania e dalla Compagnia di Caltagirone, hanno consentito di evidenziare «la pericolosità sociale» di Pappalardo, condannato, tra l'altro, per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsioni a danno di imprenditori del Catanese, e, con sentenza definitiva, per rapina e omicidio.

Emersa anche la sproporzione tra il profilo reddituale del nucleo familiare dell'uomo, che per alcuni anni ha dichiarato redditi pari a zero, e il complesso patrimoniale riconducibile a Pappalardo, anche se formalmente intestato ai suoi familiari.