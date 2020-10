Una bufala che è costata una denuncia alla procura. È successo a Bronte , dove un 55enne è stato accusato dai carabinieri di avere ideato una falsa videata del Televideo Rai con un messaggio in cui si comunicava la positività al Covid-19 di 50 studenti dei licei cittadini. La bufala proseguiva annunciando la chiusura degli istituti e l'intervento della Protezione civile.

L'immagine ha iniziato così a circolare tramite i sistemi di messaggistica istantanea finendo per alimentare la paura tra la popolazione. A segnalare la vicenda ai carabinieri è stata la preside di un istituto. I militari sono riusciti a rintracciare l'autore del messaggio che ha provato a difendersi parlando di uno scherzo. Ma ciò non è bastato per evitargli la denuncia.