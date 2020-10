Tre positivi al Covid-19 nella squadra di calcio del Paternò . Si tratta di due calciatori e un componente dello staff tecnico del team rossazzurro che milita nel campionato di serie D. La notizia è stata diffusa dalla stessa società calcistica che ha annunciato di avere « attivato tutte le procedure e i contatti con la Lega, l'Asp e le autorità competenti - scrivono in un comunicato - in attesa di ulteriori disposizioni ».

Data la situazione, al momento sono a rischio le prossime gare di campionato: quella di domenica 11 ottobre in casa contro il Dattilo e la successiva in trasferta a Licata. «Siamo in isolamento volontario in attesa dei risultati dei tamponi - spiega a MeridioNews il presidente Ivan Mazzamuto - L'Asp finora non ci ha contattati - continua - ma abbiamo provveduto a sottoporci ai controlli in strutture private». Adesso, bisognerà ricostruire anche la rete dei contatti dei tre positivi. «Non sappiamo dove i nostri tesserati sono stati contagiati», precisa Mazzamuto.

In serata, intanto, sono arrivati i risultati dei tamponi per dirigenti, staff e giocatori: tutti negativi. Anche il Castrovillari, la squadra che domenica scorsa ha giocato contro il Paternò, ha attuato tutte le procedure anticontagio sospendendo ogni attività sportiva e invitando i propri tesserati - e anche tutti coloro che hanno preso parte alla trasferta di domenica scorsa - a restare a casa in isolamento. «Appena appresa la notizia in maniera informale, con nessuna nota ufficiale da parte della Lega e della società sportiva Paternò Calcio, la società Castrovillari Calcio 1921 - si legge in una nota della società calabrese - preventivamente ha attuato tutte le procedure anticontagio».

Nel comunicato della società calabrese viene, inoltre, precisato che «solo nella tarda serata di ieri (lunedì 5 ottobre) dopo continue sollecitazione e richieste alla società Paternò Calcio è stata inoltrata comunicazione ufficiale nella quale venivano riportate e ufficializzate le tre positività; nella stessa nottata - continua la nota - il sindaco della città di Castrovillari ha notificato le quarantene a tutti i residenti sul territorio comunale e inoltrato comunicazione ai vari sindaci delle città in cui si trovano tutti gli altri tesserati». Nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi e, solo dopo gli esiti, riprenderanno le attività sportive. «Non spettava a noi informare il Castrovillari - replica il presidente Mazzamuto - ma alla Lega che da noi ha ricevuto tutti i dati appena ne siamo stati a conoscenza».