Tre involucri di cocaina in pietra e in polvere, tre dosi di cocaina già confezionate e una di marijuana , tre bilancini di precisione e un foglio con degli appunti scritti a mano sulla vendita della droga. Il tutto era custodito dentro una cassaforte murata all'interno di un immobile in fase di ristrutturazione in via Indipendenza . Dentro la stessa cassaforte c'era anche un contenitore di plastica rosso con del riso . Un espediente del 40enne Carmine Bruno Marletta per mantenere inalterata la qualità delle sostanze stupefacenti preservandole dall'umidità.

Tre involucri di cocaina in pietra e in polvere, tre dosi di cocaina già confezionate e una di marijuana, tre bilancini di precisione e un foglio con degli appunti scritti a mano sulla vendita della droga. Il tutto era custodito dentro una cassaforte murata all'interno di un immobile in fase di ristrutturazione in via Indipendenza. Dentro la stessa cassaforte c'era anche un contenitore di plastica rosso con del riso. Un espediente del 40enne Carmine Bruno Marletta per mantenere inalterata la qualità delle sostanze stupefacenti preservandole dall'umidità.

Marletta avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nella sua abitazione poco distante dallo stabile, di proprietà del suocero, in cui è stata trovata la droga in cassaforte. Quando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palagonia lo hanno sorpreso, il 40enne aveva in tasca la chiave di una serratura di sicurezza. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza a Catania perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione.