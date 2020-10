Tredici cassonetti in quattro punti diversi sono stati dati alle fiamme tra via Garibaldi e via Plebiscito , intorno alle 4 delle scorsa notte. Ad appiccare il fuoco è stato il 41enne catanese S.D.M che è stato denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. L'uomo era stato visto da alcuni testimoni e, fermato da una delle volanti, ha consegnato spontaneamente un accendino senza però fornire nessuna spiegazione sul suo comportamento.

Tredici cassonetti in quattro punti diversi sono stati dati alle fiamme tra via Garibaldi e via Plebiscito, intorno alle 4 delle scorsa notte. Ad appiccare il fuoco è stato il 41enne catanese S.D.M che è stato denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. L'uomo era stato visto da alcuni testimoni e, fermato da una delle volanti, ha consegnato spontaneamente un accendino senza però fornire nessuna spiegazione sul suo comportamento.

Uno dei roghi dei contenitori della spazzatura che si trovano sul ciglio della strada ha anche provocato il danneggiamento di un'auto che era parcheggiata accanto in via Garibaldi, angolo Fortino Vecchio. Durante la stessa nottata erano stati dati alle fiamme anche alcuni cartoni accatastati fuori da un negozio di scarpe di via Etnea, in attesa di essere ritirati dal personale della nettezza urbana della Dusty. Dall'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Catania fanno sapere a MeridioNews che «tutto è già stato ripulito in entrambe le strade» e che «domattina saranno rimpiazzati tutti i contenitori bruciati».