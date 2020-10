Una rassegna che ha al centro il libro e la cultura . Si chiama Catania book festival , l'evento che prenderà il via domani, nello scenario dell'istituto Ardizzone Gioeni di via Etnea 595, e si concluderà sabato 10 ottobre . In città si alterneranno autori, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di confronto e workshop.

Una rassegna che ha al centro il libro e la cultura. Si chiama Catania book festival, l'evento che prenderà il via domani, nello scenario dell'istituto Ardizzone Gioeni di via Etnea 595, e si concluderà sabato 10 ottobre. In città si alterneranno autori, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di confronto e workshop.

Ad aprire la rassegna, giovedì pomeriggio alle 15.30, sarà Alessandro Cecchi Paone con un incontro su storia e cultura nell'era dei social media. Tra i partecipanti della tre giorni ci sarà anche la giornalista, inviata di Rai News 24 Angela Caponnetto, da anni in prima linea nel raccontare il fenomeno delle migrazioni dal continente africano. Sempre dal mondo del giornalismo Pablo Trincia, ex inviato del programma Le Iene e autore di diversi approfondimenti che hanno riscosso un notevole successo. Con lui l'appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 15 con l'incontro Le inchieste cambiano il mondo.

A dirigere il festival è Simone Dei Pieri. «Catania non ha nulla da invidiare agli altri grandi eventi letterari che si svolgono in tutta Italia e ad altri festival europei - spiega tramite il sito web ufficiale Dei Pieri - È stata e rimane la culla di nomi eccellenti, non solo nella letteratura, ma anche nella musica, nel teatro e nelle arti in genere. Tutto ciò fa parte della nostra concezione di cultura e deve essere diffuso, condiviso, portato all'accesso di tutti».

Prima dei saluti di chiusura da segnalare la presenza di Riccardo Pirrone per la presentazione del libro Taffo, ironia della morte. Testo da 224 pagine edito da Baldini-Castoldi in vendita da metà luglio scorso. Pirrone si occupa di curare i social network per l'agenzia funebre Taffo funeral services, diventata famosa grazie a una strategia di comunicazione basata sul black humor.

Tutti gli appuntamenti, come sottolineato anche durante la conferenza stampa di presentazione, si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid-19. Previsto l'ingresso scaglionato del pubblico per evitare assembramenti e la rilevazione della temperatura corporea. Sarà, inoltre, mantenuto per 14 giorni l'elenco dei presenti. L'evento non prevede un botteghino, per i biglietti bisognare collegarsi al sito web del portale live tickets. Previste diverse soluzioni: ingresso giornaliero, abbonamento tre giorni e premium.

Per scarica il programma completo, clicca qui.