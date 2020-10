Ha avvicinato un bambino di 11 ann i con la scusa della partecipazione a una promozione , che avrebbe premiato il giovane con un panino, e gli ha portato via lo smartphone . Il protagonista di questa prodezza è un pregiudicato catanese di 42 anni . L'uomo, M.Z. - le iniziali sono state diffusi dalle forze dell'ordine - subito dopo il primo colpo si è concesso il bis in via Etnea . Nel mirino, questa volta, una donna . Anche lei rimasta senza il telefono cellulare.

Ha avvicinato un bambino di 11 anni con la scusa della partecipazione a una promozione, che avrebbe premiato il giovane con un panino, e gli ha portato via lo smartphone. Il protagonista di questa prodezza è un pregiudicato catanese di 42 anni. L'uomo, M.Z. - le iniziali sono state diffusi dalle forze dell'ordine - subito dopo il primo colpo si è concesso il bis in via Etnea. Nel mirino, questa volta, una donna. Anche lei rimasta senza il telefono cellulare.

Le scorribande criminali del pregiudicato tuttavia sono state interrotte dall'intervento della polizia. Chiamata dal padre del bambino, preoccupato del fatto che il figlio non usciva dalla panineria. Subito dopo, insieme agli agenti, si è accorto che il giovane si era messo sulle tracce del malviventi.

Il ladro tuttavia si era già allontanato con una macchina, guidata da un complice. Gli agenti sono riusciti comunque a identificare il 42enne grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. Alla fine il pregiudicato è stato fermato in piazza Giovanni XXIII, nei pressi della stazione centrale. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.