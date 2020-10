Due persone bloccate per scippo da parte degli agenti dei Falchi della squadra mobile di Catania. Nel mirino Gabriele Trovato , classe 1995, e Giuseppe Romeo , classe 1992. I due sono stati individuati dopo essere entrati in azione in via Randazzo . Vittima una donna che ha subito pure una lesione alla spalla . I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, viaggiavano a bordo di uno scooter risultato rubato .

Trovato è stato bloccato immediatamente mentre cercava di disfarsi di uno smartphone e di un portafoglio. Romeo, invece, è stato fermato dopo un lungo inseguimento terminato lungo il viale Mario Rapisardi. Gli agenti sono riusciti a recuperare gli effetti personali della donna, abbandonati dal duo lungo la fuga.

Le modalità operative sono compatibili con altri eventi criminosi che sono stati consumati nelle scorse settimane. Per questo motivo gli investigatori sono a lavoro per capire eventuali collegamenti. Trovato e Romeo, inoltre, sono stati denunciati anche per ricettazione in quanto la proprietaria dello scooter, alla quale il veicolo è stato restituito, ha formalizzato la denuncia di furto. Gli arrestati sono stati quindi messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.