Cresce il numero dei tesserati del Paternò Calcio risultati positivi al Covid. Ai quattro contagiati di cui era stata data comunicazione lunedì, si aggiungono altri tre atleti della formazione che disputa il campionato di serie D. Si tratta di due giocatori che risiedono fuori dalla provincia di Catania e uno, invece, che abita proprio a Paternò. «Manca all’appello il risultato di qualche altro tampone. Fino adesso sono sette i nostri tesserati - ha detto il presidente Ivan Mazzamuto - I tamponi finora sono stati fatti privatamente. In mattinata ho scritto alle forze dell’ordine, al sindaco e all'Asp per sensibilizzare ulteriormente un intervento».

Sulla vicenda il sindaco Nino Naso ha specificato che in mattinata ha contattato il commissario emergenza Covid Pino Liberti. Uno dei calciatori risultati positivi frequenta un istituto tecnico di Paternò. «La scuola ha già attivato in queste ore tutti i protocolli previsti». La dirigente scolastica ha ribadito che «la positività di uno studente non comporta, in automatico, la chiusura della scuola; in sinergia con l'Asp saranno fornite tutte le indicazioni per gestire la situazione nella massima sicurezza». Intanto a scopo precauzionale la classe frequentata dal giovane calciatore sta effettuando didattica a distanza. «Si raccomanda di evitare allarmismi o comportamenti ingiustificati», si legge in una nota pubblicata sul sito d'istituto. Intanto la partita prevista per domenica prossima tra Paternò e Dattilo non si disputerà.