Tre persone sono state arrestate ad Acireale con l'accusa di truffa e rapina. Si tratta di due donne di 69 e 23 anni e di un uomo di 36, tutti originari del Siracusano. Il gruppetto avevano preso di mira una coppia di 80enni residenti nella frazione di Guardia Mangano.

Le vittime sono state avvicinate con la scusa di restituire un rimborso della farmacia, aggiungendo che bisognava fare un controllo sui numeri seriali di una banconota da 50 euro. Successivamente la più giovane del gruppo, con la scusa di andare al bagno, è entrata nell'abitazione iniziando a rovistare in camera da letto.

A quel punto sul posto sono arrivati la figlia e il nipote della vittima che hanno cercato di bloccare le due donne. La più giovane è riuscita a scappare, mentre la 69enne no. I carabinieri, giunti sul posto in seguito alla richiesta di auto, hanno recuperato la refurtiva e fermato la 69enne. L'auto con a bordo gli altri due complici è stata invece bloccata in via Ulisse a Catania.