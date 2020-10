Otto lavoratori in nero, dei quali cinque risultavano percettori del reddito di cittadinanza. A scoprirli sono stati i poliziotti del commissariato di Librino. Il gruppo lavorava nella zona di Vaccarizzo all'interno di un'azienda agricola autorizzata alla coltivazione e alla vendita della canapa.

I lavoratori sono stati segnalati alle autorità competenzi anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali. Multato il 50enne titolare. Come previsto dalle norme anti-Covid, l'attività è stata chiusa per cinque giorni. L'uomo è indagato anche per gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi dopo che sul terreno sono stati trovati cavi elettrici in parte bruciati.