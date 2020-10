Martedì 13 ottobre verranno riaperti gli undici asili nido comunali. «Per garantire il principio di salute di comunità - spiega l'assessore alle Politiche sociali Giuseppe Lombardo - è stato predisposto un patto di corresponsabilità che verrà fatto firmare alle famiglie, al fine di garantire i bambini e gli operatori, attuando comportamenti adeguati e rispettosi delle regole previste dalle normative ministeriali anti-Covid».

Le attività inizieranno alle 7.30 per concludersi alle 14.00 cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. «La riapertura degli asili nido - aggiunge l’assessore - rappresenta, in questo particolare momento storico, un segnale positivo di ripresa dell’attività socio-scolastica pur nelle difficoltà oggettive del contesto emergenziale».

Tutte le sedi degli asili nido sono state igienizzate e attrezzate con i dispositivi di protezione individuale. Dall'amministrazione comunale fanno sapere che che «i locali saranno oggetto, ogni sabato, di pulizia e sanificazione effettuate da personale specializzato, con l’ausilio di particolari apparecchiature». Inoltre, sono stati organizzati percorsi per ingressi e uscite scaglionati e aree definite per le attività ludico-ricreative per piccoli gruppi di bambini. È possibile iscrivere bambini da 0 a 3 anni fino al prossimo 31 dicembre.