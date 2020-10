Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni causate alla moglie. La donna , 44 anni, da anni subiva violenze senza denunciare , anche per tutelare la figlia minorenne . Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri è emerso che a luglio dello scorso anno aveva subito la frattura di diverse costole.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni causate alla moglie. La donna, 44 anni, da anni subiva violenze senza denunciare, anche per tutelare la figlia minorenne. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri è emerso che a luglio dello scorso anno aveva subito la frattura di diverse costole.

L'intervento dei militari è arrivato in seguita a una telefonata al numero d'emergenza. Entrati nell'appartamento l'aggressore ha tentato di cacciare le forze dell'ordine, arrivando al punto di minacciarle.

L'uomo è stato bloccato, mentre la donna è stata visitata all'ospedale di Acireale dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in una decina di giorni. Per il 37enne l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari in una casa famiglia.