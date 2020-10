Un colpo organizzato nei minimi dettagli per assaltare la cassaforte di un orafo custodita in un garage di via Giuseppe Giusti a Gravina di Catania . I carabinieri della stazione di Sant'Agata Li Battiati , insieme ai colleghi del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania, della compagnia di Gravina e della tenenza di Mascalucia , hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso sette catanesi .

Un colpo organizzato nei minimi dettagli per assaltare la cassaforte di un orafo custodita in un garage di via Giuseppe Giusti a Gravina di Catania. I carabinieri della stazione di Sant'Agata Li Battiati, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania, della compagnia di Gravina e della tenenza di Mascalucia, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso sette catanesi.

Il 24enne Simone Aurora, il 19enne Antonino Grillo, il 21enne Francesco Agatino Valenti, il 32enne Giuseppe Gaetano Valenti, il 31enne Domenico Buremi, il 19enne Michael Aurora e il 22enne Alessio Russo. Arrivati in piena notte a bordo di due auto - una Opel Agila e una Ford Fiesta - risultate rubate nel capoluogo etneo pochi giorni fa. Muniti di vari attrezzi utili allo scasso, hanno forzato diversi box auto fino a trovare quello giusto dove, individuata la cassaforte, l’hanno alzata per caricarla in macchina e fuggire via.

A bloccarli, però, sono stati i militari di Sant’Agata Li Battiati, arrivati sul posto grazie alla telefonata di un cittadino che ha segnalato gli strani movimenti che aveva notato. Il giovane che faceva da palo, all'arrivo dei carabinieri è fuggito dentro il garage. Tutti e sette sono stati fermati, la cassaforte è stata recuperata, gli indumenti (passamontagna, guanti e cappellini), gli attrezzi e i cellulari sono stati sequestrati. Gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza.

Gli arrestati:

1. Simone Aurora (24 anni), già agli arresti domiciliari;

2. Antonino Grillo (19 anni);

3. Francesco Agatino Valenti (21 anni), già agli arresti domiciliari;

4. Giuseppe Gaetano Valenti (32 anni);

5. Domenico Buremi (31 anni);

6. Michael Aurora (19 anni);

7. Alessio Russo (22 anni); già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.