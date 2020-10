Due distinte operazioni nel rione popolare Librino che hanno portato all'arresto di tre presunti spacciatori: Giancarlo Cutrona, Mirko Giordano Distefano e Stefano Biagio D'Antoni. Il primo è stato bloccato il giovane, classe 1995, lungo viale Nitta. Messo alle strette è stato lo stesso pregiudicato a consegnare agli agenti quasi 30 grammi di cocaina e skunk che teneva all'interno di una tasca. Cutrona è finito agli arresti domiciliari.

Domenica, invece, sono stati arrestati Distefano e D'Antoni. Notati dagli agenti mentre stazionavano fuori da un palazzo. Alla vista della polizia hanno tentato la fuga all'interno dello stabile, salvo poi essere fermati all'ottavo e ultimo piano. In un vano ricavato in un sottotetto gli agenti hanno sequestrato 28 grammi di cocaina, 15 grammi di crack e 2,80 grammi di skunk. Anche per Distefano e D'Antoni sono stati disposti gli arresti domiciliari.