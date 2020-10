Tre anni di persecuzioni sia a distanza che da vicino. È quanto ha vissuto una 23enne originaria di Catania ma residente in una regione del Centro Italia. I carabinieri oggi hanno arrestato un 59enne, destinatario della misura cautelare dei domiciliari su disposizione del tribunale. L'uomo è indagato anche per rapina, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e lesioni aggravati. Tutti reati che, come gli atti persecutori, sarebbero stati commessi nel tentativo di tenere legata a sé la ragazza.