Cresce il numero dei positivi al Covid all'interno del Paternò Calcio, squadra che milita nel campionato di serie D. Sono attualmente undici i tesserati positivi. In particolare nelle ultime ore è arrivato l'esito dei tamponi eseguiti, sabato scorso, ai tesserati del sodalizio rossazzurro. All'interno degli spogliatoi dello stadio Falcone-Borsellino sono stati sottoposti al tampone rino-faringeo rapido calciatori, staff tecnico e dirigenti, risultati precedentemente negativi al primo tampone.

Ad eseguire i test personale dell’ASP di Catania. Un primo esame era stato fatto da tutti i tesserati privatamente, nei giorni successivi all'incontro Paternò-Castrovillari. Quel primo esame aveva stabilito la positività di sette persone, sei calciatori e un componente dello staff tecnico. Dai nuovi controlli è venuta fuori la positività di tre calciatori. Altri cinque tesserati si trovavano in quarantena fiduciaria, nei propri comuni di residenza, in attesa di tampone. L'esame ha accertato la positività di uno dei loro. In queste ore si attende il secondo tampone per i sette componenti del Paternò, risultati per primi affetti da Covid-19.



Intanto seppur in formazione ampiamente ridotta, ossia tutto coloro che sono negativi al Covid, oggi il Paternò ha ripreso gli allenamenti. La partita di calcio in programma domenica al Falcone-Borsellino contro il Dattilo è stata rinviata dalla Lega dilettanti a mercoledì 21 ottobre, sempre di pomeriggio alle 15.30. La dirigenza della squadra rossazzurra ha chiesto di rinviare anche la prossima gara di campionato, quella di domenica 18 ottobre: match in trasferta per gli etnei sul terreno del Licata. Non è da escludere che lo stesso incontro riprogrammato il 21 ottobre Paternò-Dattilo possa subire un ulteriore slittamento.