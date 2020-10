Pochi giorni di pausa e M.Z., 42 anni, è tornato in azione . Nel mirino dell'uomo ancora una volta gli smartphone . Dopo averne rubato uno, rispettivamente a un bambino e a una donna , il malvivente ha tentato un nuovo colpo all'interno del supermercato Lidl di via Martino Cilestri , a Catania. Sulle sue tracce c'erano però gli agenti di polizia , pronti a bloccare il 42enne dopo che si era introdotto in una zona riservata al personale del punto vendita.

Pochi giorni di pausa e M.Z., 42 anni, è tornato in azione. Nel mirino dell'uomo ancora una volta gli smartphone. Dopo averne rubato uno, rispettivamente a un bambino e a una donna, il malvivente ha tentato un nuovo colpo all'interno del supermercato Lidl di via Martino Cilestri, a Catania. Sulle sue tracce c'erano però gli agenti di polizia, pronti a bloccare il 42enne dopo che si era introdotto in una zona riservata al personale del punto vendita.

Riscontrare l’appartenenza del telefonino al titolare dell’esercizio commerciale il ladro, questa volta colto in flagranza di reato, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Condotto negli uffici del commissariato il magistrato di turno ha disposto per M.Z. la sottoposizione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.