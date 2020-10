Sono entrati con la scusa di fare acquisti. Ma il vero obiettivo era quello di portare a termine una rapina all'interno della gioielleria Orogemma al civico 141 di via Umberto, a Catania. Dopo una breve colluttazione due malviventi sono riusciti a bloccare i polsi del proprietario e di un dipendente, attraverso alcune fascette di plastica. In breve tempo sono stati portati via oro e denaro per un valore complessivo di circa 900 euro.