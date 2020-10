Il ministero della Salute Roberto Speranza era stato chiaro. Sulle feste private «saranno i vicini a segnalare». Un po' come avvenuto a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una chiamata al numero unico per le emergenze ha indicato i festeggiamenti per un compleanno, all'interno di una ludoteca privata. Sul posto si sono presentati i carabinieri.