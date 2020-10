Il riscontro del Dna non lascia alcun dubbio: è di Nunzio Marletta il cadavere ritrovato a Caltagirone, in prossimità della comunità terapeutico riabilitativa La Grazia di Caltagirone dove era ospite da circa tre mesi. Fino al giorno della sua scomparsa, il 27 giugno del 2017 . Dopo tre anni e numerosi appelli per continuare le ricerche di Nuccio - che oggi avrebbe 56 anni - il corpo è stato ritrovato e identificato . Stando a quanto risulta a MeridioNews, ai familiari alcuni campioni di Dna erano stati prelevati lo scorso marzo .

Il riscontro del Dna non lascia alcun dubbio: è di Nunzio Marletta il cadavere ritrovato a Caltagirone, in prossimità della comunità terapeutico riabilitativa La Grazia di Caltagirone dove era ospite da circa tre mesi. Fino al giorno della sua scomparsa, il 27 giugno del 2017. Dopo tre anni e numerosi appelli per continuare le ricerche di Nuccio - che oggi avrebbe 56 anni - il corpo è stato ritrovato e identificato. Stando a quanto risulta a MeridioNews, ai familiari alcuni campioni di Dna erano stati prelevati lo scorso marzo.

A stabilire le cause della morte di Marletta, adesso sarà l'autopsia. «Tante le zone d’ombra ancora da stabilire per questa morte avvenuta di certo in circostanze misteriose - ha detto il sindaco di Belpasso Daniele Motta - La magistratura farà il suo corso e ci auguriamo che si faccia luce sulla questione e su chiunque abbia delle responsabilità». La salma verrà consegnata domani alla famiglia e i funerali sono già stati programmati per sabato 17 ottobre nella chiesa di Sant'Antonio da Padova a Belpasso, il paese di cui la vittima era originaria e in cui vive ancora tutta la sua famiglia.

«Quel giorno a casa di mia madre - aveva raccontato a MeridioNews la sorella di Nuccio, Maddalena Marletta - è arrivata una telefonata intorno alle 22». Chiamano dalla comunità per dire che l'uomo è scomparso. Sull'orario dell'allontanamento, però, non ci sono certezze. «Dalle telecamere di videosorveglianza della struttura si vede Nuccio che apre la porta e esce per immettersi nel viale alberato che c'è prima di arrivare sulla strada». Nelle immagini registrate, l'orario segna le 13.27. Marletta ha in mano uno zainetto sportivo «ma non dà l'impressione di uno che ha l'intenzione di andare via per un lungo periodo», aveva ricostruito la sorella. L'uomo, infatti, si allontana senza portare con sé documenti, soldi, il cellulare e anche senza farmaci e senza vestiti di ricambio.