Erano già stati arrestati in coppia i rapinatori che stamattina, alle 9.45, hanno assaltato la gioielleria Orogemma, in via Umberto. Uno dei due, il 22enne Emanuele Uccellatore, era stato fermato poco dopo il colpo dai carabinieri. Il complice, invece, era riuscito a fuggire ma è stato arrestato nel pomeriggio dai carabinieri: si tratta di Alessandro Del Pozzo, 22enne, anche lui di Mascalucia.

Del Pozzo è stato fermato nella sua abitazione, dopo che gli investigatori sono riusciti a risalire alla sua identità grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona e alla testimonianza del titolare della gioielleria. Dagli accertamenti è emerso che i due, nel 2017, erano stati arrestati per reati in materia di droga.

Stamattina Del Pozzo e Uccellatore si sono presentati nella gioielleria, fingendo di volere comprare un braccialetto. Poco dopo avevano intimato al titolare e a una dipendente di cedere loro gioielli e denaro. I due rapinatori non avevano armi, ma sono riusciti a immobilizzare comunque le vittime con l'uso di fascette di plastica autobloccanti, per poi portare via beni del valore di circa 1500 euro. La refurtiva, tuttavia, era stata gettata via pochi minuti dopo alla vista dei militari.