Il Covid-19 irrompe al municipio di Catania . Questa mattina un consigliere comunale della maggioranza ha comunicato ufficialmente al presidente del Consiglio di essere risultato positivo al tampone . La notizia si è rapidamente diffusa tra i corridoi del municipio per quello che rappresenta il primo caso di coronavirus tra i rappresentanti del senato cittadino. Da alcuni giorni un altro consigliere, che però non è infetto, si trovava in isolamento domiciliare dopo la positività di alcuni familiari.

Secondo quanto si apprende in queste ore il consigliere positivo si era sottoposto a tampone mercoledì nell'ambito di uno screening da ricondurre a dei test periodici effettuati dalla società privata per cui lavora. Nella stessa giornata l'uomo aveva risposto presente all'appello del presidente Giuseppe Castiglione durante la seduta del Consiglio comunale.

Accertata l'infezione la direzione Affari istituzionali ha diramato una nota, firmata dal dirigente Fabrizio D'Emilio, destinata a tutti gli esponenti del senato cittadino e ai dipendenti del municipio. Con la stessa si chiede «con la massima urgenza» di comunicare tramite email eventuali contatti con la persona infetta. Lo stesso consigliere, come da procedura, dovrà inviare un elenco con tutte le persone con cui è entrato in contatto «nelle 48 ore antecedenti il 15 ottobre». Nello specifico si tratta di tutti gli eventuali casi in cui non è stata rispettata la distanza di sicurezza o non c'è stato l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Per contatti si intende anche la presenza in riunioni con durata superiore ai quindici minuti.

Completato il tracciamento con ogni probabilità verranno effettuati altri tamponi. Alcuni consiglieri però hanno accelerato i tempi e già questa mattina hanno deciso di sottoporsi al test attraverso dei laboratori privati.