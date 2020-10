« Un cluster territorializzato di 97 casi positivi al Covid-19 da tampone molecolare e 60 casi positivi al Covid-19 su tampone rapido». È sulla base di questi numeri che Randazzo diventa zona rossa per una settimana : dalle 9 di domani 19 ottobre fino alle 24 di lunedì 26 ottobre. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, in serata, ha firmato l'ordinanza d'intesa con l'assessore alla Salute R uggero Razza . Quella di Randazzo è la quarta zona rossa in Sicilia , dopo Sambuca di Sicilia (Agrigento), Mezzojuso (Palermo) e Galati Mamertino (Messina).

«Un cluster territorializzato di 97 casi positivi al Covid-19 da tampone molecolare e 60 casi positivi al Covid-19 su tampone rapido». È sulla base di questi numeri che Randazzo diventa zona rossa per una settimana: dalle 9 di domani 19 ottobre fino alle 24 di lunedì 26 ottobre. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, in serata, ha firmato l'ordinanza d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza. Quella di Randazzo è la quarta zona rossa in Sicilia, dopo Sambuca di Sicilia (Agrigento), Mezzojuso (Palermo) e Galati Mamertino (Messina).

A partire da domani mattina nell'intero territorio del Comune di Randazzo ci sarà il divieto di circolazione (sia a piedi che con qualsiasi mezzo pubblico o privato). Fanno eccezione gli spostamenti per motivi di lavoro, di salute, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per una sola volta al giorno. È consentito il transito, in ingresso e in uscita, di prodotti alimentari, sanitari e di beni e servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata e in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali e per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale.

Il secondo punto del documento riguarda lo smart working da preferire come modalità; inoltre i datori di lavoro (pubblici e privati) dovrebbero promuovere la fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. L'isolamento domiciliare è obbligatorio per gli accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici; mentre è fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante.

Con l'ordinanza, inoltre, si sospendono: tutti gli eventi sportivi - incluse le attività di allenamento - tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche); tutte le cerimonie civili e religiose (fatta eccezione per le cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti); tutti i servizi educativi per l'infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della didattica a distanza. Divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo. Chiusi i mercati.

Per l'accesso agli esercizi commerciali è previsto il contingentamento: sarà possibile entrare una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita a domicilio (all’interno del territorio comunale). Il provvedimento impone anche la chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura. Sospesi anche i concorsi pubblici (esclusi quelli per personale sanitario).