Uno scontro tra una macchina e uno scooter. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 14.30 all'incrocio tra via Caronda e via Francesco Fusco. Ad avere la peggio è stato l'uomo che conduceva il mezzo a due ruote. Dopo l'impatto il centauro, che indossava il casco, è rimasto a terra. Secondo le prime informazioni era cosciente e rispondeva con alcune gesti alle prime sollecitazioni dei sanitari, arrivati sul posto con un'ambulanza per effettuare il trasferimento in ospedale.