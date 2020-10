La Fiera dei Morti è stata annullata . La manifestazione era già stata programmata e avrebbe dovuto svolgersi nell' ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena dal 24 ottobre al 2 novembre. Le misure anti-Covid previste nell' ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte , però, non permettono lo svolgimento di eventi di questo tipo, «a salvaguardia della salute pubblica e al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 », come si legge nel documento.

L’amministrazione comunale ha disposto la revoca del provvedimento di affidamento dei servizi fieristici Fiera dei Morti 2020 alla ditta Essece Srl, perché il decreto vieta le sagre e fiere di comunità. A settembre era già stato previsto di ridurre gli stand del 25 per cento proprio per il rispetto delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale ma, alla luce delle nuove restrizioni, questa riduzione non è stata sufficiente.

Nel progetto iniziale erano previsti 110 stalli per l'area non alimentare, 30 per la somministrazione di cibi e bevande e dieci per l'esposizione e la vendita di prodotti artigianali. Altri tre stand, infine, avrebbero dovuto essere riservati all'amministrazione comunale e all'unità di pronto soccorso.