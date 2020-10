Sottoposta all'isolamento domiciliare perché risultata positiva nuovo coronavirus, una donna catanese di 46 anni lo scorso 30 settembre è uscita di casa per accompagnare il marito a una visita medica in ospedale. La donna è stata denunciata in stato di libertà dagli agenti del commissariato di Nesima per non avere osservato l'ordine per impedire la diffusione del virus.