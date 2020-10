Incidente sul lavoro , intorno alle 15, nel territorio di Adrano. Coinvolto un operaio di 35 anni del posto che stava lavorando sul tetto di un capannone . L'uomo, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di circa sei metri . Soccorso in un primo momento dai colleghi, successivamente è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento del ferito all'ospedale Policlinico di Catania .

Sul posto gli agenti della polizia e gli ispettori dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Con ogni probabilità verranno effettuate tutte le verifiche del caso per accertare eventuali responsabilità. L'operaio, secondo quanto appreso da MeridioNews in queste ore, è in condizioni serie.