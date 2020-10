Quattro persone arrestate, sette con l'obbligo di dimora e altrettante indagate a piede libero. Sono i numeri di un'indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Acireale, coadiuvati dal nucleo cinofili di Nicolosi, su un giro di droga. Nel corso degli accertamenti sono stati raccolti elementi anche per contestare i reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi . La base operativa del gruppo era ad Aci Sant'Antonio , dove l'anno scorso in un garage venne trovato un grosso quantitativo di marijuana nella disponibilità di Antonio Barbarino .

I militari hanno scoperto che il giro di stupefacenti interessava, oltre alla piazza santantonese, anche i territori di San Giovanni la Punta e Pedara. Oltre alla cessione delle dosi, il gruppo era dedito ai furti di carburante dai mezzi di ditte attive in diversi settori. Il denaro ricavato dalla vendita del carburante veniva riutilizzato per acquistare altre partite di droga. Il giro d'affari illecito è stato quantificato in diverse migliaia di euro. Sequestrata anche una carabina ad aria compressa, modificata per sparare e con la matricola abrasa.

Le persone destinatarie delle misure cautelari:

In carcere:

1. BARBARINO Antonio, nato a Catania il 12.6.1986;

2. BONACCORSO Salvatore, nato a Viagrande (CT) il 27.7.1971;

3. SABINO Angelo, nato a Catania il 3.2.1989;

4. SCIAMMACCA Alfio, nato ad Acireale (CT) il 21.12.1986;

Obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria:

5. ARENA Luca Andrea Cassiele, nato a Catania il 2.3.1988;

6. BRISCHETTO Lucia Caterina, nata a Catania il 18.1.1995;

7. CANNAVÒ Placido, nato a Messina il 20.2.1974;

8. CANNAVÒ Sergio, nato a Catania il 9.6.1973;

9. DI MAURO Jessica, nata a Catania il 28.7.1990;

10. MUSUMECI Lorenzo Luca, nato a Catania il 19.6.1983;

11. SARACENO Sebastiano, nato a San Giovanni la Punta (CT) il 7.2.1975.