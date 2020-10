Positivo al Covid-19 decide di abbandonare l'isolamento obbligatorio per andare a bruciare della sterpaglia. Il fatto è avvenuto a Randazzo, uno dei quattro territori che il presidente della Regione Nello Musumeci ha dichiarato, con apposita ordinanza, zona rossa. L'obiettivo è quello di evitare contatti che potrebbero estendere la catena dei contagi.

A individuare il 32enne sono stati i carabinieri della compagnia locale, gli stessi che sono impegnati a sorvegliare i varchi d'accesso nel territorio di Randazzo. L'uomo si trovava in via Sangrigoli, in un terreno di campagna che avrebbe raggiunto tramite un monopattino elettrico. Accertati i contorni della vicenda, e la positività già emersa al Covid-19, è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti.