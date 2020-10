Da otto a nove anni e quattro mesi . Sono le richieste di pena presentate dalla pm Valentina Botti nel processo sulla presunta violenza sessuale a piazza Europa . Alla sbarra ci sono tre giovani catanesi . Da tempo ai domiciliari, sono accusati avere violentato, a marzo del 2019, una 19enne statunitense . Il processo, con rito abbreviato , è ripartito oggi all'interno dell'aula bunker del carcere di Bicocca. L'accusa ha chiesto otto anni per Roberto Mirabella e Salvatore Castrogiovanni , mentre un anno e quattro mesi in più per Agatino Spampinato . Quest'ultimo, infatti, è accusato di avere abusato una seconda volta della vittima nell'androne del palazzo.

Per l'accusa, i rapporti sessuali - il primo dei quali all'interno di un'automobile - avvennero senza il consenso della giovane. A suffragio di questa tesi ci sono i tentativi di chiamata al 112 e al 911 per chiedere aiuto. All'interno del fascicolo è finita anche la videochiamata con un'amica alla quale la giovane statunitense aveva chiesto informazioni sui ragazzi con cui si sarebbe vista e pure alcuni screenshot. Ad aggravare il quadro inidiziario sono poi il video girato dai tre imputati all'interno dell'abitacolo, gli audio registrati dalla vittima e l'invio a un amico della propria posizione tramite il sistema Gps.

Nell'udienza di questa mattina, sono intervenuti anche i legali delle parti civili: l'avvocata Agata Pappalardo, per il Comune di Catania, ha motivato il danno di immagine per l'ente, mentre Giusi Latino e Santa Monteforte hanno rappresentato il centro antiviolenza Galatea e il centro Penolepe. Entrambe si sono soffermate sulle consulenze tecniche prodotte nell'ambito del procedimento. Nella prossima udienza, fissata per il 5 novembre, a parlare sarà invece l'avvocata Mirella Viscuso che difende la vittima. In seguito la parola passerà ai legali degli imputati. La sentenza di primo grado potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.