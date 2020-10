I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 47 anni , poiché ritenuto responsabile di atti persecutori . L’uomo il 4 ottobre 2019 era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, una catanese di 42 anni, con obbligo di indossare il braccialetto elettronico anti-stalking , dispositivo che consente la radio localizzazione di entrambi a cura della centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri.

Ieri sera l'uomo, dopo aver ripetutamente tentato di contattare la ex consorte, anche tramite social network, si è recato nei pressi dell’abitazione della donna in via Palermo la quale, dopo avere fatto una richiesta d'aiuto al 112, si è allontanata in auto inseguita dall’ex coniuge.

Grazie alle coordinate fornite dalla centrale operativa, che indicavano la donna in fuga da via Palermo in direzione di piazza Palestro, i militari di pattuglia sono riusciti a raggiungerla e metterla in sicurezza, mentre il persecutore, giunto a bordo di una Volkswagen Polo, dopo essere sceso dall’auto avrebbe iniziato a inveire contro i militari che non hanno potuto fare altro che bloccarlo e ammanettarlo. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, è stato relegato agli arresti domiciliari.