Hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati ai consiglieri comunali e ai dipendenti degli uffici del Comune di Catania. Lo screening si era reso necessario dopo la positività al Covid-19 del consigliere Santo Russo. Il suo di fatto è stato il primo caso all'interno di palazzo degli Elefanti. I tamponi, effettuati dai sanitari dell'azienda sanitaria provinciale etnea, sono stati svolti all'interno dell'aula in cui normalmente si tiene il Consiglio comunale. La stessa «è stata sanificata prima e successivamente lo svolgimento delle analisi», precisa attraverso una nota stampa il municipio.

Dopo il caso di positività, il presidente del senato cittadino Giuseppe Castiglione aveva sospeso in via precauzionale le attività dello stesso Consiglio e delle commissioni consiliari. Alcuni esponenti dell'assise, tuttavia, avevano preferito anticipare i tempi sottoponendosi a tampone attraverso i laboratori privati.

Accertata la positività del consigliere, era stata la direzione Affari istituzionali a diramare una nota interna in cui si chiedeva di eventuali contatti con la persona infetta. Lo stesso consigliere, come previsto dalle procedure per il tracciamento, ha dovuto comunicare tutte le persone con cui è entrato in contatto nelle 48 ore antecedenti il 15 ottobre.