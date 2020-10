I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno segnalato alla procura 18 soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, per una somma complessiva di oltre 240mila euro. Tra i beneficiari c'erano condannati per gravi reati, particolarità che non consente l'accesso al sostegno economico. In particolare si tratterebbe di personaggi inseriti nelle cosche mafiose locali, tra cui alcuni appartenenti al clan Cappello-Bonaccorsi.