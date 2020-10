Era sceso dal suo camion parcheggiato ai margini della carreggiata - probabilmente perché il mezzo era in panne - lungo la A19 in prossimità dello svincolo di Motta Sant'Anastasia (in provincia di Catania) in direzione Palermo. Lì, intorno alle 10 di questa mattina, è stato travolto da un furgone che gli ha tranciato le gambe .

Nell'incidente il furgone ha anche tamponato il mezzo pesante. Il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza. Sul posto, oltre la squadra dei vigili del fuoco, è intervenuto anche personale della polizia stradale e dell'Anas. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.