I carabinieri della nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato in flagranza il 21enne Biagio Davide Di Grazia, di Motta Sant’Anastasia. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati al mondo della droga con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i militari hanno bussato alla porta di casa del 21enne, in via Del Risorgimento, all’interno della quale si sospettava potesse nascondere della sostanza stupefacente.