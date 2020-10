« I poveri sono in aumento specie tra quello che, un tempo, era considerato il ceto medio ». A rivolgersi all'Help center della Caritas di Catania, come spiega a MeridioNews il responsabile delle attività Salvo Pappalardo «adesso sono anche piccoli artigiani e commerciati, indeboliti economicamente dalla pandemia dovuta al coronavirus: i nuovi poveri - sostiene - faranno triplicare le richieste ». Di pari passo all'aumentare della domanda, crescono anche i servizi offerti. Ieri mattina, infatti, sono stati inaugurati i due immobili in piazza Giovanni XXIII , nella zona della stazione centrale. Concessi in comodato d'uso dal Comune di Catania, ospiteranno bagni, docce, barbiere e altri servizi a disposizione di chiunque possa averne bisogno. «Un’opera che nasce nel segno di quei valori su cui si costruisce l’autentica umanità », ha detto l'arcivescovo di Catania Salvatore Gristina .

All'ingresso c'è un angolo che è stato sistemato come il salone di un barbiere, di fronte la stanza che sarà l'ufficio riservato all'assistenza legale; andando avanti c'è un locale con una parete attrezzata con degli scaffali in cui sono già stati sistemati asciugamano e vestiti, una lavatrice e una asciugatrice. Entrando sulla destra, invece, c'è un locale in cui si terranno i corsi di lingua italiana. Proseguendo si trovano i lavandini, le docce e i bagni (uno anche per i disabili) che saranno messi a disposizione degli utenti, a partire da novembre, per cinque giorni a settimana dalle 9 alle 12 (lunedì, mercoledì e venerdì per gli uomini, mentre martedì e giovedì per le donne).

Nella mensa vicino alla stazione centrale, ogni giorno, i volontari preparano e distribuiscono in media settecento pasti. Tra il 2018 e il 2019 gli interventi sono aumentati di circa 10mila unità (passando da 225mila a oltre 237mila). Una tendenza negativa che è ancora in atto, come rivela il secondo report Un cuore che vede dove c'è bisogno di amore, realizzato dall'Osservatorio delle povertà e delle risorse dell'organismo diocesano. A preoccupare in modo particolare adesso è la proiezione sul 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. «La pandemia ha aggravato la situazione e ha avuto un impatto devastante. Noi - afferma il responsabile locale delle attività della Caritas - proviamo a rispondere ai bisogni degli ultimi degli ultimi ma questa nuova è una povertà invisibile, anche perché - aggiunge - molte persone si vergognano a venire a chiedere il nostro sostegno».

Non solo necessità legate al fabbisogno alimentare ma anche di esigenze di igiene della persona, psicologiche, di formazione e di consulenza legale. Nel corso del 2019, sono state distribuite 20mila colazioni e 1.740 capi di abbigliamento. L’unità di strada ha distribuito circa 26mila pasti e ha consegnato alle persone senza fissa dimora seimila capi di vestiario tra biancheria intima, calze, coperte, giubbotti, cappelli di lana e sacchi a pelo. La rete di accoglienza sanitaria ha avuto 285 pazienti per un numero complessivo di 568 visite. Del centro di ascolto - con medici, psicologi e assistenti sociali - hanno usufruito 1.427 utenti (tra cui 294 nuovi assistiti). Il servizio di consulenza legale, anche tramite la collaborazione con il centro Astalli e gli Avvocati di strada, tra il 2013 e il 2019 ha registrato 119 prese in carico, soprattutto per questioni legate a locazioni, letture di contratti e visione atti pubblici con procura, sfratti abitativi e disbrigo pratiche permessi di soggiorno e ricorsi.