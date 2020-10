Sembrava filare tutto liscio con una manifestazione pacifica contro restrizioni , chiusure e la paura dei commercianti per un nuovo lockdown. Gli animi però si sono surriscaldati intorno alle 23.20 , quando un gruppo di persone vestite di nero e incappucciate, secondo fonti consultate da MeridioNews appartenenti al mondo del tifo organizzato, hanno lanciato due bombe carta e diversi fumogeni all'indirizzo dei carabinieri e degli stessi manifestanti. La situazione è degenera rapidamente con via Etnea divisa in due e le forze dell'ordine in assetto anti sommossa che hanno deciso di non intervenire rimanendo a presidio di via Prefettura.

Sembrava filare tutto liscio con una manifestazione pacifica contro restrizioni, chiusure e la paura dei commercianti per un nuovo lockdown. Gli animi però si sono surriscaldati intorno alle 23.20, quando un gruppo di persone vestite di nero e incappucciate, secondo fonti consultate da MeridioNews appartenenti al mondo del tifo organizzato, hanno lanciato due bombe carta e diversi fumogeni all'indirizzo dei carabinieri e degli stessi manifestanti. La situazione è degenera rapidamente con via Etnea divisa in due e le forze dell'ordine in assetto anti sommossa che hanno deciso di non intervenire rimanendo a presidio di via Prefettura.

La protesta, cominciata con un raduno intorno alle 22, è stata organizzata attraverso un passa parola cominciato su Facebook e proseguito nelle chat Whatsapp, sull'onda del dissenso già emerso a Napoli, Roma e Palermo. A più riprese i manifestanti, muniti di megafono, avevano sottolineato i loro intenti pacifici mentre gli agenti sorvegliavano proprio l'ingresso di via Prefettura. «Non deve interessarci se ci sono politici o bandiere. A noi interessa la nostra libertà», dice il cantante Andrea Ossino. Dietro di lui sventolano due vessilli: quello della Trinacria e del movimento indipendentista siciliano. Tra i più attivi c'è anche Paolo D'Amato, titolare di un bar e candidato sindaco a Ramacca nel 2016 con la lista Progetto Sicilia. Tra i punti del suo programma c'era l'introduzione della moneta il Grano, da affiancare all'Euro: «Domani - annuncia tra gli applausi di chi lo ascolta- aprirò ugualmente la mia attività».

Dal fronte indipendentista anche Raffaele Panebianco, candidato alle Regionali del 2017 con la lista Siciliani Liberi. «Dobbiamo cercare di avere subito dei soldi - dice - devono fare un provvedimento e distribuire il denaro a tutto il popolo, così come ha fatto la Germania superando i trattati europei». Subito dopo tocca a Luca Allegra, titolare di una palestra ad Aci Sant'Antonio e a un ragazzo che gestisce una scuola di danza.

Ultimi momenti prima degli interventi dei negazionisti del virus. Ad aprire le danze ci pensa un avvocato penalista, rigorosamente senza mascherina di protezione: «Studio geopolitica - sostiene - il virus è dentro di noi e da almeno cinque anni sapevano che sarebbe successo tutto questo». Il carico però lo butta chi viene dopo: «Giuseppe Conte è un prodotto del Vaticano - dice - In questo momento su di noi stanno conducendo un esperimento che vuole resettare le nostre menti». Un gruppetto di esponenti di Forza Nuova, intanto, senza mascherine di protezione si è ritrovato in piazza Duomo, inneggiando alla perfetta efficienza del loro diaframma, guardati a distanza da un gruppo di poliziotti in assetto antisommossa.