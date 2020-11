Un enorme mucchio di canne tagliate e abbandonate lungo il corso del fiume . Sarebbe questa la causa dell' esondazione del torrente Peschiera a Capo Mulini , frazione del Comune di Acireale. Sommati alla negligenza, a provocare il grave allagamento sono state anche delle cause naturali: le piogge arrivate dai paesi pedemontani hanno, infatti, trascinato le canne lungo il torrente che hanno tappato il canale creato attorno alle case del borgo marinaro per fare defluire il torrente fino al mare.

L'acqua è straripata a cascata. Sul posto già a partire dalle 4 di questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante le operazioni che sono ancora in corso, hanno anche dovuto staccare tre cancelli per creare dei passaggi d'acqua e potere ripulire il canale dalle canne. Adesso, in azione c'è anche un escavatore che sta lavorando per ripulire la vasca dove defluisce l'acqua. La polizia locale avrebbe già individuato la zona da cui sarebbero state tagliate le canne che poi sono finite lungo il corso del torrente.