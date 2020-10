Trentaquattro secondi di un video in cui tre persone vengono filmate mentre svuotano un camion pieno di rifiuti. Il materiale viene gettato in una discarica abusiva lungo via del Potatore nel quartiere San Giorgio , a Catania . Mentre avviene l'operazione c'è una quarta persona che assiste alla scena in sella a una Vespa nera . L'intera scena è stata ripresa, probabilmente da un cittadino, e postata sulla pagina Facebook dell'assessore comunale all'Ambiente Fabio Cantarella . Chi ha girato il video però non è riuscito a riprendere il numero di targa del furgone.

Gli autori però si sono praticamente autodenunciati commentando il post dell'assessore. Forse convinti di essere stati identificati. «Il cartone non è inquinante - scrive uno dei presunti responsabili - parlate poco perché adesso vi denuncio io». Subito dopo altri messaggi, sempre dello stesso tenore, in cui altri due utenti si rivolgono a Cantarella: «Ma lei gli scatoloni vuoti li tiene a casa?». E ancora: «Con lo schifo che c'è in giro vanno a riprendere la gente che butta la spazzatura in malo modo». Grazie a queste risposte le forze dell'ordine sono riuscite a risalire ai vari profili Facebook. Secondo quanto si apprende in queste ore i responsabili sono stati sanzionati e deferiti all'autorità giudiziaria.

Non è la prima volta che i cittadini, tramite dei video amatoriali, denunciano gli sporcaccioni che alimentano le discariche abusive presenti in città. A dicembre 2018 MeridioNews mostrò un uomo mentre scaricava alcune stufe in via Orto dei Limoni. «Mi sento di ringraziare la polizia ambientale e in primis i numerosi catanesi che stanno alzando la testa - commenta Cantarella - segnalandoci anche anonimamente chi quotidianamente ferisce la città e uccide l'ambiente».