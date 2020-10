L’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale sarà centro Covid . La scelta pianificata dal governo regionale insieme all’Asp ha destato perplessità in alcuni dei sindaci del territorio: su tutti Santo Caruso e Stefano Alì , rispettivamente primi cittadini di Aci Sant’Antonio e Acireale . Anche perché, in un primo momento, era stata paventata la temporanea sospensione del pronto soccorso . Su questo, però, è arrivato il passo indietro da parte della Regione: « Il pronto soccorso rimarrà aperto , anche se si occuperà dei casi più banali rispetto al solito - spiega a MeridioNews il deputato regionale Nicola D’Agostino - Se, per esempio, si ha mal di stomaco, sarà possibile fare una tac. Le polemiche avanzate dai sindaci le reputo chiacchiere inutili e da incompetenti : stiamo parlando di una cosa temporanea, che durerà fino a quando non riusciamo contenere questa forte ondata di contagi ».

Il nosocomio acese era già stato utilizzato durante la prima ondata di contagi, in primavera, come centro Covid. Finita la prima fase della pandemia, sindaci e medici si aspettavano che si sarebbero potute trovare nuove strutture necessarie a ospitare medici e malati Covid. Una questione messa al centro anche dal sindaco Alì. «Fino a ieri D’Agostino diceva che il pronto soccorso sarebbe rimasto chiuso. Poi - procede il sindaco acese - vorrei sapere a che titolo parla, visto che lui è all'opposizione dell’attuale governo regionale. Mercoledì - annuncia - noi sindaci avremo un incontro coi vertici dell’Asp, dove saranno dettate delle linee guida». Il primo cittadino acese si fa portavoce anche dei colleghi della parte jonica. «Contro questa scelta sono anche i sindaci della zona di Giarre che ancora attendono il pieno funzionamento dell’ospedale giarrese. Il punto è - sostiene - che la politica gioca sulla pelle della gente».

Ad Acireale rimarranno attivi i reparti di Nefrologia, Odontoiatria e Neuropsichiatria infantile, mentre gli ambulatori saranno trasferiti in via Martinez (vecchio ospedale). Ci saranno quattro ambulanze con medico a bordo. Intanto, l’onorevole D’Agostino difende la scelta intrapresa dal governo regionale, nonostante sia all'opposizione. Sulla sua pagina Facebook ha scritto di essere stato consultato dall'assessore alla Sanità Ruggero Razza e di avere dato il suo assenso. «Si tratta di una scelta temporanea, chiaramente i malati gravi saranno trasferiti nei vicini ospedali, curati in ambienti non Covid. È inutile dire che dobbiamo costruire ospedali nuovi - afferma - dobbiamo assumere medici, ma non lo possiamo fare con facilità. Ci sono troppi malati Covid e l’ospedale di Acireale, in quanto eccellenza, non può che prestare il suo aiuto. Questo è agire con competenza».

Oltre al nosocomio di Acireale anche altri ospedali ospiteranno i malati da Covid: Garibaldi, Cannizzaro e San Marco di Catania metteranno a disposizione cento posti. In queste ore, anche il presidente del governo regionale Nello Musumeci si è espresso sulla questione affermando che l’ospedale di Acireale è tra le strutture più adeguate a ospitare i malati Covid, perché vicino a Catania, munito di terapia intensiva e con personale necessario. «In questa temporanea conversione, è necessario che il pronto soccorso dell’ospedale acese rimanga attivo. Egoismi e guerre di campanile non sarebbero accettabili - ha sottolineato il presidente della Regione - specie in tempi di guerra come quelli che viviamo. A conclusione di questa dura battaglia, l’ospedale di Acireale potrà riprendere la sua normale attività, peraltro più dotato e attrezzato di prima».