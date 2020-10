Un bomba da mortaio di 81 millimetri è stata ritrovata in casa del 64enne G.E. Nel corso della perquisizione fatta dagli agenti delle volanti, l'uomo ha dichiarato che l'ordigno bellico era un ricordo del periodo in cui aveva prestato il servizio militare . L'intervento della polizia scientifica e del nucleo degli artificieri ha chiarito che si tratta di una bomba in uso alle forze armate italiane e da esercitazione , priva ormai della parti attive e, quindi, inerte.

L'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di arma da guerra e per negligenza nella custodia delle armi. Nella sua abitazione e nel garage, infatti, oltre all'ordigno bellico, gli agenti hanno trovato armi ed esplosivi: nello specifico, una pistola scacciacani senza tappo rosso, anche se con canna otturata; un fucile legittimamente detenuto ma custodito in modo scorretto senza le cautele prescritte dalla legge, senza alcun sistema di protezione e sicurezza. Come disposto dal pubblico ministero, la bomba è stata rimossa e le altre armi sono state ritirate al proprietario.