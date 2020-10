Scarti di edilizia, tubi e bidogni di plastica, resti di porte e finestre in legno, sfalci di potatura. C'era un po' di tutto nella discarica abusiva che i carabinieri del Noe di Catania e della Compagnia di Paternò hanno trovato a Motta Sant'Anastasia. I rifiuti erano in un terreno di via della Costituzione della Repubblica, in contrada Tiritì, e stavano bruciando.