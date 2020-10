Una pistola con matricola abrasa, un caricatore, cartucce, 189 proiettili e anche mezzo chilo di marijuana. È quanto gli agenti della polizia hanno trovato a casa del pregiudicato Vincenzo Falco Scampitelli - classe 1964 - , nel quartiere Pigno di Catania. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento e ricettazione.

Duranti i controlli, i falchi della squadra mobile e gli agenti della squadra cinofili hanno rinvenuto nell'appartamento una pistola semiautomatica calibro 7,65 con caricatore armato di due cartucce e matricola abrasa, 189 proiettili di vario calibro e tipo (tra i quali 17 cartucce calibro 12 per fucile e 49 proiettili calibro 7,62 per mitragliatori), delle buste confezionate in sottovuoto con mezzo chilo di marijuana, una bilancia per pesare lo stupefacente e del materiale da confezionamento.

Al momento, sono ancora in corso ulteriori indagini per verificare se l’arma è stata utilizzata in recenti episodi criminosi. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.